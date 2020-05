Il virus cala e «zero decessi in 24 ore»

Sono 87.110 le persone risultate positive al coronavirus in Lombardia, 285 in più rispetto a sabato. Gli attualmente positivi, secondo i dati diffusi dalla Regione, sono 25.614, in calo di 16 unità nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono 11.457, per un totale complessivo di oltre 670mila. I nuovi casi positivi sono il 2,5% dei tamponi giornalieri effettuati. Sono 197 i pazienti ancora ricoverati in terapia intensiva, -2 su sabato, e 4.017 quelli ricoverati in reparto, -9 sul giorno prima. I guariti dimessi sono 301 in più di sabato per un totale di 45.656. A Milano e provincia i nuovi contagiati è arrivato a 22.680 (+64) di cui 9.597 (+32) a Milano città. E poi il giallo decessi uguale a zero, mentre sabato erano 56. Infatti la Regione ha spiegato che non è stato segnalato nessun decesso per Covid: «I flussi provenienti dalla rete ospedaliera e le anagrafi territoriali non hanno segnalato decessi». L'assenza di nuovi morti, per la prima volta dall'inizio dell'epidemia, potrebbe essere appunto causata dalla mancata trasmissione dei dati dalla rete ospedaliera e dalle anagrafi. È già capitato, per le festività o fine settimana degli scorsi mesi, che i dati non fossero del tutto aggiornati e quelli mancanti siano stati aggiunti il giorno dopo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Maggio 2020, 05:01

