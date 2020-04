Il virus adesso frena davvero

Giulia Salemi

Per il sesto giorno consecutivo è ancora in calo la crescita dei contagi in Lombardia: i nuovi casi positivi sono 1047, per un totale di 43208 contagiati in regione. Ieri l'aumento era stato di 1.154, l'altro ieri di 1592. In calo anche il numero di morti che sono 381, per un totale di 7199. Ieri erano stati 458, l'altro ieri 416. Ed è negativo per la prima volta dall'inizio dell'emergenza il dato degli accessi in terapia intensiva nelle strutture regionali: lunedì c'erano infatti 1330 pazienti ricoverati in rianimazione e ieri sono invece 1324, 6 in meno. Aumenta di poco invece il dato dei ricoverati in reparti non di terapia intensiva: sono 68 in più, per un totale di 11883. «Il dato delle terapie intensive si va a ridurre ed è un elemento significativo» ha sottolineato l'assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera, aggiungendo però che questo dato «non può oggi portarci a dire che siamo nella fase in cui c'è meno bisogno».

Frenata anche nel Milanese, dove il dato di ieri fa segnare un +235 (lunedì 347). Giù i contagi a Brescia (+15), a Bergamo + 138 nuovi casi (lunedì 137). Monza registra 100 contagiati in più (lunedì +97) e il Lodigiano, la zona da dove è partito il contagio, 29. Aumentano i casi a Pavia, +97 contro 62 e Cremona con +81 contro +26. A Milano sono 3.656 le persone risultate positive in aumento di 96 unità rispetto a lunedì, quando erano stati + 154.

«Io penso che intorno a metà aprile si dovrebbe vedere davvero la curva scendere» ha spiegato Gallera a una trasmissione tv. «In Lombardia siamo un pò più avanti, i dati sono già stabilizzati. Il grafico non sale più ma non è ancora sceso. L'Italia è indietro di un paio di settimane rispetto a noi».

Ma questo non significa abbassare la guardia. «Finché non ci saranno i vaccini dovremmo abituarci ad andare in giro con la mascherina, poi capiremo come ritornare a una vita che non sarà più per molto tempo una vita normale», ha sottolineato l'assessore. In merito alle norme sul contenimento della diffusione Gallera ha spiegato che «auspichiamo che fino al 15 aprile, e lo abbiamo chiesto al governo, vengano mantenute delle misure così rigide».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 05:01

