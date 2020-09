Drastico calo di tamponi e di positivi. Sono 90 i nuovi casi positivi in Lombardia, con il rapporto contagi/tamponi allo 0.9%, in calo rispetto a domenica (1.41%). C'è un nuovo decesso che porta a 16.923 i morti in regione dall'inizio della pandemia. Sono in calo i ricoveri in terapia intensiva (-2, 36 in totale), mentre crescono quelli negli altri reparti (+19, 283). Sono 27 i nuovi casi a Milano, di cui 7 a Milano città, 20 nella provincia di Monza e Brianza, 10 a Brescia e 8 a Bergamo.

Intanto, ieri si è insediata a Palazzo Pirelli la commissione regionale d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid in Lombardia. Eletto il presidente, che per regolamento deve essere espressione della minoranza: è Gian Antonio Girelli, 58 anni, Pd, bresciano. Vice presidente è stato eletto Mauro Piazza di Forza Italia, segretario Marco Mariani della Lega. «La commissione dovrà recuperare il tempo perduto, far luce su quanto accaduto e lavorare a proposte per una riforma del sistema sanitario regionale», la prima dichiarazione del neo eletto Girelli.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 05:01

