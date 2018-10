Il violino di Uto Ughi vibra in Duomo

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il violinista Uto Ughi e i Filarmonici di Roma questa sera sono protagonisti del concerto in Duomo. Tra le pagine del programma, la Sonata terza in do maggiore di Rossini; la Ciaccona in sol minore di Vitali; il Concerto n. 5 K 219 per violino e orchestra in la maggiore di Mozart; Preludio e Allegro nello stile di Pugnani di Kreisler; Havanaise in mi maggiore op. 83 e Introduction et Rondò capriccioso op. 28 di Saint Saens; per concludere con la Polonaise n. 1 in re maggiore di Wieniawski. L'appuntamento fa parte del ciclo Mese della musica, rassegna concertistica promossa dalla Veneranda Fabbrica, giunta alla sua quinta edizione e iniziata il 4 ottobre: sei grandi concerti per percorrere un sentiero sonoro dal 400 al 900.Il 9 ottobre. Duomo, piazza Duomo, ore 19. Ingresso 10-5 euro.