Il villaggio olimpico è quasi pronto. A popolarlo saranno centinaia di ragazzi dai 5 ai 14 anni che vivranno la due giorni di Expo per lo Sport, la manifestazione di promozione sportiva che torna per la sesta edizione. Oltre 30 discipline sportive da provare, assistiti dai tecnici delle federazioni e delle associazioni sportive milanesi. Inizialmente prevista ad aprile, la manifestazione è stata rimandata a questo weekend (5-6 settembre) a causa della pandemia.

L'iniziativa di quest'anno inoltre si fa diffusa, allarganodsi a tutto il Parco Sempione: ogni sport avrà il suo spazio immerso nel verde. Atletica leggera, taekwondo, rugby, baseball, badminton, hockey, calcio, basket, volley, arrampicata, tiro a segno e persino la vela. Questa l'offerta di Expo per lo Sport, che nel corso del weekend vedrà anche la presenza del numero uno del Coni, Giovanni Malagò. Un evento che rappresenterà al degna conclusione di questa settimana in cui il Parco Sempione è e sarà invaso da ragazzi tra i 6 e i 14 anni per il Centro Estivo gratuito del palinsesto Milano Summer School del Comune. Come da tradizione, infine, Expo per lo Sport vuol dire solidarietà e il Charity Partner di quest'anno è Sport Senza Frontiere, per cui sarà organizzato un aperitivo solidale sabato pomeriggio.(G.Mig.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Settembre 2020, 05:01

