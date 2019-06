Il Verona ne fa tre al Cittadella e vola in A

MILANO - Il sogno del Cittadella si è infranto al 69', quando al Bentegodi il Verona ha realizzato il 2-0, con un gran gol di tacco firmato Di Carmine, che sommato a quello realizzato al 27' della prima frazione da Zaccagni, di fatto aveva annullato il 2-0 rimediato tre giorni prima al Tombolato, quando i granata di Venturato avevano liquidato l'Hellas proprio per 2-0.

Bentegodi malefico, stavolta, per la formazione padovana, che 19 anni prima, in questo stadio aveva conquistato la sua prima promozione in serie B. E ieri sera contava di fare lo storico salto in serie A per la prima volta nella sua breve storia (ricordiamo che il Cittadella è stato fondato nel 1973).

Nel finale tris gialloblù realizzato da Laribi. Verona di nuovo in paradiso dopo solo una stagione di purgatorio tra i cadetti. (M.Zor.)

