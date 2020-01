Il vero Dzeko solo nel secondo tempo, Kolarov male

PAU LOPEZ 5,5

L'incubo Ronaldo lo perseguita dalla Liga. Ma sulla rimessa corta dal quale nasce il rigore ha colpe evidenti. Si rifà con un paio di interventi.

FLORENZI 5,5

Stende il tappeto rosso e si mostra sin troppo timido in fase di spinta. Il solito Florenzi, da terzino.

MANCINI 6

La galanteria non può far parte di una sfida del genere. Regala anche lui la palla dello 0-2 per far rialzare Dybala. Si riscatta nella ripresa

SMALLING 5,5

In ritardo sul cross che porta al gol Demiral. Per il resto è meno dominante del solito, ma nella ripresa si fa sentire

KOLAROV 4,5

Fresco di rinnovo, ma non c'è freschezza sul gol del vantaggio juventino. Pure su punizione fallisce l'appuntamento

VERETOUT 5

Postura alla William Cutting, il macellaio di Gangs of New York. Ma non bastano le brutte intenzioni. Il rigore procurato è da codice rosso. (54' Cristante 6,5: impatto che promette bene. Alza il baricentro)

DIAWARA 6

Lucido e onesto nell'andare a rimediare a errori suoi e di altri. Soffre Ramsey, ma nemmeno troppo

ZANIOLO 6

Sfortunatissimo. Esce in lacrime dopo una azione individuale che aveva scaldato l'Olimpico con il ginocchio che ha ceduto. Il più reattivo. (36' Under 6: parte malissimo, ma nel secondo tempo ha il piglio del combattente e rimedia il rigore)

PELLEGRINI 5,5

Stavolta le stelle appartengono ad altri universi. Dopo venti minuti ha un'occasione d'oro ma spara addosso a Rabiot, poi pasticcia troppo

PEROTTI 6,5

Insipido in fase offensiva, e troppo disordinato quando Dybala gli morde la terra intorno. (82' Kalinic ng)

DZEKO 6

Nel primo tempo sembra Laocoonte coi serpenti. Se ne libera solo nella ripresa quando coglie un palo e avvia l'azione che porta al rigore

FONSECA 5,5

Scuote una Roma troppo gentile negli spogliatoi. L'effetto si vede, ma è tardivo

Lunedì 13 Gennaio 2020, 05:01

