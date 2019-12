Il vademecum: documentare con foto e cercare testimoni

Un momento d'oro per i gommisti. Ma almeno si possono chiedere i danni al Comune. Cosa fare se si è incappati in un incidente per colpa di una buca? Innanzitutto chiamare i vigili allo 020208, che stileranno un verbale di quanto accaduto, e poi fotografare il luogo del sinistro, in particolar modo l'insidia. Quindi, raccogliere la voce di eventuali testimoni. Dopodiché si dovrà conservare il preventivo o la fattura della riparazione in caso di danno al mezzo; in caso di lesioni, invece, è necessario il certificato del medico del pronto soccorso. Una volta accumulate tutte le prove del caso, il danneggiato dovrà inviare tramite raccomanda A/R una formale richiesta di risarcimento danni all'ufficio competente dell'amministrazione. Per maggiori informazioni i cittadini possono chiamare lo 02.02.02 oppure rivolgersi allo Sportello Reclami anche via web (comune.milano.it).(S.Rom.)

Lunedì 23 Dicembre 2019, 05:01

