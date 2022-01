Il vaccino degli over 50 vien di notte

Vaccino anche di notte. La Lombardia punta tutto sull'immunizzazione di massa per arginare la quarta ondata ed è pronta alle iniezioni 24 ore su 24: per ora la sperimentazione della profilassi notturna parte a Sesto San Giovanni, alla porte di Milano, dove per i prossimi tre venerdì l'hub sarà attivo anche di notte e sarà possibile presentarsi senza prenotazione.

Lo ha annunciato il coordinatore della campagna vaccinale, Guido Bertolaso, spiegando che così «sarà agevolata la nuova categoria degli over 50 che, secondo l'ultimo decreto, ha l'obbligo di vaccinarsi». Poi, «se ci sarà disponibilità di personale e richiesta continueremo questa attività». «La Lombardia corre più veloce per contrastare la minaccia Omicron», commenta l'assessore regionale al Welfare Letizia Moratti. E anche «per quanto riguarda le vaccinazioni pediatriche, la Regione è la locomotiva d'Italia, perché vacciniamo oltre il 20% dei bambini che si vaccinano nel Paese», aggiunge poi Bertolaso. «C'è una grande risposta da parte dei genitori, spesso li vacciniamo con la terza dose quando portano i loro figli».(S.Rom.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 05:01

