Il turismo a Milano e in Lombardia questa estate come sarà?

Sarà grande crisi. È quanto emerge dalla previsione del Centro studi del Touring Club Italiano sui flussi turistici stranieri e non dell'estate 2020.Prima per sofferenza sarà Bolzano, poi Veneto e poi terza Lombardia pari merito con il Lazio. Bolzano risentirà di più visto che per quasi il 70% dipende dall'estero, in particolare dai tedeschi. Con il 68% di clientela estera, al secondo posto si trova il Veneto, che ha spazia tra monti, mare e città d'arte, Venezia in primis. Lazio e Lombardia presentano un tasso di internazionalità simile (62 per cento e 60 per cento rispettivamente): nel primo caso l'attrattore di Roma è fondamentale, nel secondo c'è Milano - come polo molto importante di turismo urbano e business - ma anche tutto il sistema che ruota attorno alle tante aree industriali lombarde che intrattengono fitti rapporti con l'estero.(P.Pas.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Aprile 2020, 05:01

