Aumentano i turisti che scelgono Milano anche nel mese di agosto: secondo i dati del Comune sono stati 536.293 gli arrivi in città, ovvero l'8,4% in più rispetto al 2018 (494.608). Una crescita che si registra anche nell'area urbana del capoluogo con 733.111 arrivi, ovvero il +6,9 % sull'agosto di un anno fa (685.816). Tra i turisti prevalgono i single (oltre 270mila) tra i 31 e 45 anni e le famiglie, con una permanenza fino a 10 giorni.

«Questi dati indicano la crescente capacità della nostra città di attrarre visitatori anche nei mesi più caldi, durante i quali solitamente i turisti scelgono mete di mare o di montagna - dice l'assessore comubale al Turismo, Roberta Guaineri - un ottimo risultato che è frutto del mix ben dosato di offerta culturale, artistica e di divertimento. C'è da dire che Milano nei mesi estivi è anche un punto di partenza per chi visita le nostre montagne e i nostri laghi».

Lunedì 16 Settembre 2019, 05:01

