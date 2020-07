IL TIFOSO VIP

Beppe Convertini

È sempre emozionante vincere uno scudetto, anche se è la nona volta consecutiva. Un campionato diverso, nell'anno del lockdown, dopo un periodo dolorosissimo che ha segnato tutti noi. La ripartenza del campionato ha contribuito a dare un senso di normalità a tutti noi, è stato giusto farlo. Certamente è stato strano assistere alle partite con gli stadi vuoti, perché con i tifosi sugli spalti avremmo visto uno spettacolo completamente diverso. Rimane la felicità di vincere il nono scudetto consecutivo.

Grazie, quindi, al nostro allenatore Maurizio Sarri, alla dirigenza bianconera e a tutta la squadra che ha saputo combattere fino alla fine, superando i problemi relativi a uno stop agonistico di così tanti mesi. Ma voglio ringraziare due calciatori in particolare, Cristiano Ronaldo e Gigi Buffon, che è un grande uomo, non solo un grande sportivo.

È stato un campionato avvincente, con molte squadre che hanno insidiato la Juve, come l'Inter e la Lazio. Sono felice per il torneo disputato dall'Atalanta; noi tutti amiamo Bergamo, una città che ha molto sofferto in questi mesi. A loro i miei complimenti, hanno una vera e propria cantera, dove coltivano i talenti italiani, come dovremmo fare in ogni campo.

Ora arriva la Champions: un traguardo che la Juventus insegue da sempre. Mi auguro che questo possa essere l'anno buono, ma qualora noi non riuscissimo a vincere la Coppa dalle grandi orecchie, spero possa farcela un'altra squadra italiana.

Ultimo aggiornamento: Monday 27 July 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA