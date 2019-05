IL TERZO RITORNO

MILANO - Oriali-Inter, atto terzo. Dopo 24 anni in nerazzurro, distribuiti tra campo (dal 1970 al 1983: 398 presenze e 44 gol) e scrivania (dal 1999 al 2010, con Moratti, nelle vesti di dirigente), Gabriele Oriali è pronto a vivere la sua terza avventura con la Beneamata, come trait d'union fra società e squadra. Conclusi gli impegni di giugno (l'8 e l'11, contro Grecia e Bosnia, per le qualificazione ad Euro 2020) con l'Italia di Mancini, il 67enne di Como tornerà, infatti, a casa dopo 9 anni di lontananza (gli ultimi 5 da team manager della Nazionale).

Fortemente voluto da Beppe Marotta e Antonio Conte, con cui ebbe a che fare (dal 2014 al 2016) in azzurro. Per Lele Oriali già definito il ruolo di club manager (come team manager confermato Fabio Pinna): tra un paio di settimane l'annuncio.(A.Agn.)

Giovedì 30 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA