Il terzetto portafortuna del tecnico

MILANO - Con un gol per reparto l'Inter è risorta nel derby con il Milan, mandando a bersaglio il centrocampista (avanzato da Luciano Spalletti per l'occasione) Matias Vecino, il difensore Stefan De Vrij e la punta centrale Lautaro Martinez. Un terzetto che ha fatto le veci di Mauro Icardi, che aveva deciso le precedenti due stracittadine vinte dai nerazzurri.

Un terzetto portafortuna, per l'allenatore di Cartaldo, anche in altre circostanze. Nelle 17 partite (consideriamo tutte le competizioni) nelle quali hanno segnato l'uruguayano, l'olandese o l'argentino, l'Inter ha infatti conquistato ben 42 punti sui 51 a disposizione, per un totale di 13 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, quella di Cagliari dello scorso 1° marzo con rete del Toro, per il resto infallibile: gli altri 8 centri di Martinez in stagione sono coincisi con 7 successi dell'Inter.

Fra i tre pareggi di questa curiosa statistica, c'è poi la quasi vittoria di Firenze, dove gonfiò la rete Vecino. Tre punti sfumati in extremis per il rigore dato ai viola in pienissimo recupero dall'arbitro Abisso, in quello che Spalletti avrebbe poi ironicamente ribattezzato il caso dei capezzoli di D'Ambrosio.

