Il territorio dei predatori di donne

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La zona è sempre quella: i chioschi davanti all'Old Fashion. Lì nelle notti della movida si concentrano gli autisti abusivi che urlano «Taxi, taxi». Era il terreno di caccia anche del 30enne di origini albanesi che ha violentato due ragazze - una italiana e una straniera - in due episodi separati da un anno ma replicati con fedeltà: giovani tra i 20 e i 25 anni, alticce dopo una serata in disco, caricate all'alba sul taxi abusivo e poi violentate in zone periferiche di Milano.La prima violenza risale al 24 luglio 2016, e il caso era stato archiviato per mancanza di prove. L'altra è dell'11 novembre scorso e questa volta gli investigatori della squadra mobile sono riusciti a chiudere il cerchio. Tutto per un particolare che entrambe le vittime ricordavano bene: un cuore rosso di stoffa appeso allo specchietto retrovisore della Fiat Punto bianca del tassista abusivo. Individuato il sospettato, il dna ha fatto il resto.Guidava un taxi abusivo anche Josè Balmore Argueta Iraheta, il salvadoregno di 28 anni legato alla gang sudamericana MS18 che lo scorso 17 settembre aveva stuprato una turista canadese di 30 anni che aveva caricato in auto: è stato condannato a 12 anni.(G.Obe.)