Il tecnico tra presente e futuro ha fissato l'obiettivo: 94 punti

Alessio Agnelli

«La vittoria deve essere fissa nel nostro cervello. Vinto lo scudetto, vogliamo cercare di ottenere il massimo anche dal punto di vista dei numeri».

Ritoccandoli in meglio, ovviamente, e puntando al bottino pieno nelle ultime tre sfide di campionato contro Roma, Juventus e Udinese, per legittimare ulteriormente il 19° tricolore e chiudere a 94 punti di quota scudettata. Chiamatelo incontentabile o cannibale, ma Antonio Conte è fatto così e, alla vigilia del primo dei tre impegni restanti con i giallorossi di Fonseca (stasera alle 20.45, al Meazza, diretta tv Sky Sport, arbitro Chiffi), la mette sulle statistiche per motivare i suoi, anche perché «la mia Inter deve sempre dare il massimo - ha sottolineato ai microfoni di Inter Tv -. Credo che sia giusto onorare la vittoria del campionato nel miglior modo possibile, cercando di giocare con grande serietà e grande professionalità. Mancano ancora tre partite con squadre importanti. Ripeto: vogliamo onorare lo scudetto e dare tutto in campo».

Esattamente come sabato scorso, contro la Samp, alla prima uscita da campioni d'Italia, archiviata con un'altra vittoria e con manita annessa. «E per questo ho fatto i miei complimenti ai ragazzi - ha proseguito l'ex ct -. Hanno dimostrato grande professionalità e concentrazione per tutti i 90 minuti più recupero. Nonostante i numerosi cambi, c'è stato un ottimo risultato e un'ottima prestazione».

E così dovrà essere anche contro la Roma, «un'ottima squadra, che non verrà certo a fare una passeggiata», cercando di migliorare anche i numeri, che dicono sempre qualcosa sulla crescita o non crescita di una squadra - ha concluso Antonio Conte -. L'anno scorso siamo stati la miglior difesa e il secondo miglior attacco della A, quest'anno lo stesso per ora. Ma si può sempre migliorare».

In formazione, chances dal primo minuto per Sensi, Darmian e D'Ambrosio (out Eriksen, Hakimi e Bastoni). In attacco Sanchez, con Lukaku al rientro per Lautaro.

