Il tecnico-psicologo ora fa vincere il Milan anche senza Ibra

Luca Uccello

Il Milan di Stefano Pioli è imbattuto (non perde da Milan-Genoa 1-2 datata 8 marzo 2020), ed è imbattibile. Nove vittorie e tre pareggi (quattro con la Juventus in Coppa Italia) nel post lockdown. Vittorie che non finiscono, che aumentano con le quattro di questo nuovo avvio di stagione. Vittorie con e senza Ibrahimovic in campo. E' questa la grande differenza, la prova di maturità che in tanti aspettavo per giudicare questa squadra e il lavoro del suo allenatore. Vittorie di squadra, di gruppo, quello che ha costruito da quel giorno in cui Paolo Maldini e Zvonimir Boban hanno deciso di affidargli la panchina del Milan, il compito di riportare il Diavolo in Europa. Una squadra che crede il lui, ci ha creduto fin da subito. Un allenatore papà, uno di quelli che ti parla. Lo fa sempre, non si nasconde mai. Anche per spiegare una scelta, per dirti che hai sbagliato partita, che puoi fare di più. Sta funzionando. Un allenatore psicologo? Anche quello. Quello che serviva per esempio ad Hakan Calhanoglu. In lui è scattato qualcosa, una scintilla o chissà cos'altro ancora. Simon Kjaer sembra un altro giocatore, Calabria anche. Non parliamo di Kessie e di Castillejo come di Rebic. Insomma una squadra diversa, cambiata rispetto a quella vista allo stop forzato. Una squadra che ha in Ibra un allenatore in campo ma sminuire oggi i meriti di Pioli sarebbe sbagliato. Un allenatore bravo in tutto, che il prossimo 9 ottobre festeggerà un anno di Milan. Un tecnico capace di ottenere il massimo da tutti, belli, buoni e brutti. Un solo fallimento, Lucas Paquetà. Ma questo sembra essere più un caso limite. Un allenatore che ora ha seriamente bisogno d'aiuto, ancora di qualche giocatore se si vuole alzare l'asticella non solo a parole ma anche nei fatti.

ACCORDO HAUGE - Il Milan ha trovato l'accordo con il giovane attaccante Hauge, adesso non resta che trovare l'accordo definitivo con il Bodo Glimt che chiede 6 milioni di euro (poi serve un difensore centrale e un centrocampista alla Bakayoko). Infine Rebic, il Milan oltre a Ibra dovrà fare a meno per un po' di Ante. L'attaccante - recita la nota ufficiale del club - è stato sottoposto a Tac che ha confermato l'assenza di fratture. Fra una decina di giorni è prevista una risonanza di controllo con valutazione specialistica.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA