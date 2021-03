Il Teatro No'hma mantiene dritta la barra e naviga a vista, spiegando però le vele verso la fine dell'emergenza a colpi di spettacoli in streaming sul portale ufficiale dello spazio www.nohma.org.

Le promesse governative sembrano ventilare una ripresa per fine marzo, intanto il Noh'ma sforna concerti e piece teatrali. Questa sera e domani tocca al balletto, e a una particolare forma di danza: in diretta alle ore 21 dal Black Box Studio in Siem Reap in Cambogia, all'interno del cartellone della XXII edizione del Premio Internazionale Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro, lo spettacolo di danza contemporanea Snow Whitening Revisited viene proposto in prima assoluta al pubblico italiano dopo aver mietuto successi internazionali.

Al centro della scena diretta da Bob Ruijzendaal due danzatrici (Sreynoch Khun e Lai Ny) narrano una storia tra antica mitologia asiatica, difficoltà contemporanea della pandemia e ruolo della donna come artista nella Cambogia odierna. Una danzatrice è ispirata a Apsara, dea della cultura Khmer, l'altra invece incarna il suo parallelo metaforico, ovvero Biancaneve dei fratelli Grimm. Lo spettacolo è stato presentato in anteprima mondiale e in forma solo digitale al Singapore Fringe Festival 2021. (F.Gat.)

Mercoledì 3 Marzo 2021

