Il Teatro Franco Parenti prosegue la felice esperienza dei Bagni Misteriosi con un autunno pieno di iniziative. Fino al 14 ottobre questo suggestivo spazio a due passi da Porta Romana propone una serie di eventi nei pressi della piscina che sarà disponibile anche per la balneazione (e come cornice aperitivi dalle 18.30, con chiusura al martedì).Domenica 23 è attesa la Notte degli Incipit (ore 18.30-22) con la partecipazione di scrittori, filosofi, poeti, attori che leggono l'incipit del loro romanzo preferito. Tra gli eventi successivi, sabato 13 ottobre (ore 20), lo spettacolo di danza Nine Bells, con regia e coreografie di Valerio Longo e Carlo Cerri: in scena un danzatore-coreografo, un percussionista, nove campane e un light designer, sull'opera omonima del compositore Tom Johnson.Da segnalare la Lectio di Vittorio Sgarbi dal titolo L'autunno del nostro talento (domenica 7 ottobre, ore 11.30), con letture di pagine scelte sul tema dell'autunno, e la presenza dell'attrice Federica Fracassi, protagonista mercoledì 26 settembre (ore 19) di letture da autrici nordiche.A margine di questo cartellone, ci saranno anche una serie di laboratori per adulti, dalla coltivazione di piante aromatiche alla degustazione di vini da meditazione, alle lezioni yoga.(F.Cos.)riproduzione riservata ®