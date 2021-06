Il teatro canzone milanese e gli specchi d'acqua

I laghi avvicinano popoli e sentimenti. Quando poi sono su confini decisi dagli uomini, uniscono con l'acqua anche le nazioni. La IV edizione del Festival dei Laghi Lombardi torna da domenica 13 giugno al 25 settembre: un'estate per ripartire perché, spiega l'assessore alla Cultura regionale Stefano Bruno Galli, «l'acqua è metafora di liquidità e, dunque, di libertà». Sono 22 date, 9 laghi coinvolti (Garda, Maggiore, Lario, Iseo, Varese, Ceresio, Annone, Garlate, Mantova), 6 province e tanti artisti. La musica al via domenica 13 sulle note classiche del quartetto Elpìs dei Pomeriggi Musicali alla Parrocchia Pieve di Santa Maria Assunta di Tignale del Garda, in agenda anche due santoni del blues come gli armonicisti Fabrizio Poggi e Fabio Treves. Sette spettacoli, a cominciare da Angela Finocchiaro il 30 giugno all' Area Teatro Maggiore; spazio per il teatro-canzone con 5 appuntamenti tra cui l'omaggio a Nanni Svampa di Francesco Pellicini (5 luglio a Desenzano e 27 luglio a Cannobbio) e a Dario Fo (Mario Pirovano 20 luglio a Lugano). Infine 4 serate comiche tra le quali, il 13 agosto a Chiavenna, il Mix Comico con Alberto Patrucco, Stefano Chiodaroli. Per orari e informazioni contattare l'ufficio Cultura del Comune ospitante. (F.Gat.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Giugno 2021, 05:01

