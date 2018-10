Il Tar ordina: la serie B a 19 squadre non vale

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Serie B e Lega Pro piombano nel caos, ma è tutto il calcio italiano che guarda con preoccupazione a ciò che accade: ieri l'ordinanza del Tar del Lazio ha rivoluzionato tutto, accogliendo i ricorsi dei club Ternana, Novara e Pro Vercelli e sconfessando le decisioni prese in agosto dal commissario della Figc Fabbricini, che aveva bloccato i ripescaggi e lasciato la serie B a 19 squadre.Ora c'è la concreta possibilità che si torni ai 22 club, anche se l'udienza di merito è fissata per il 26 marzo 2019. La modifica di Fabbricini è stata assunta con «eccesso di potere e violazione delle norme statutarie» della Figc, secondo il Tar. Tutto da rifare, quindi, con l'obbligo di riesaminare tutti i provvedimenti presi nei mesi scorsi. E la decisione del Tar ha di fatto dato il via ieri a una reazione a catena. Mentre la Figc del neoeletto presidente Gravina si è riunita per cercare una soluzione all'empasse creatosi, la Lega serie B ha programmato per oggi a Milano un'assemblea d'urgenza, cercando naturalmente di seguire gli indirizzi Figc, mentre la Lega Pro ha rinviato a data destinarsi le sfide di campionato di ieri (recupero prima giornata) con le squadre riabilitate dal Tar, quindi Pontedera-Novara, Pro Vercelli-Piacenza e Ternana-Rimini. E ora? Palla alla Figc. (M.Lob.)