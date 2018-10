Il talismano Higuain fa sognare il Milan

Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Non c'è solo Rino Gattuso a non aver mai perso una stracittadina (da allenatore). Nel Milan di oggi anche Gonzalo Higuain può essere definito un uomo da derby su cui puntare, quasi un porta fortuna.Fin qui il Pipita ha giocato 16 derby e il bilancio è decisamente positivo: undici vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, in un Real-Atletico del 2015 in Coppa del Re, ma solo ai supplementari. Nei 90 minuti l'argentino è imbattuto, con 11 reti all'attivo, con una media di una rete ogni 130 minuti.Numeri che danno coraggio al Milan nel primo derby di stagione, una sfida che dirà quanto vale la squadra rossonera anche se contro l'Inter (con le maglie di Napoli e Juventus) Higuain ha segnato appena cinque volte in campionato. Gonzalo è uno di quei giocatori che sa reggere la pressione della partita, sa essere decisivo.Lo è stato in Argentina, in Spagna e anche con la maglia della Juventus. Il primo derby giocato da Higuain risale al marzo del 2006 con la maglia del suo River Plate. Ma col Boca Juniors finisce 1-1. Niente gol, ma il Pipita si rifà qualche mese dopo, a ottobre dello stesso anno: il River vince 3-1 e Higuain segna una doppietta. Da un derby di Buenos Aires a quello di Madrid, l'anno dopo quando si trasferisce nel Real. Sono sei anni di grandi sfide con la seconda squadra di Madrid, quasi tutte vinte da lui.La prima nel febbraio del 2007, 1-1 e rete del Pipita. L'ultima è la più amara: la finale di Coppa del Re del maggio 2013, persa 2-1 ai tempi supplementari. In mezzo altri 8 derby, con sei vittorie e due pareggi con 5 reti. Poi arriva l'Italia, la maglia del Napoli e per tre stagioni non gioca un vero e proprio derby.Una tradizione che ritrova a Torino, con la Juventus, nel 2016: con i bianconeri l'argentino gioca due anni ed è ancora una volta decisivo. Il Pipita segna all'esordio, nel 1-3 del dicembre 2016, e si ripete a maggio 2017, nella partita di ritorno (1-1). Due vittorie ma nessun gol l'anno successivo. E ora c'è l'Inter.Nel frattempo Rino Gattuso sorride. Dall'infermeria arrivano buone notizie: recuperati in pieno capitan Romagnoli e il baby Cutrone, che avevano lasciato la Nazionale la scotrsa settimana perché in non perfette condizioni. Tutto ok pure per Caldare, abile e arruolabile per il derby di domenica sera.