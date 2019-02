Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il sound è pop rock energico, musica che piace assai in patria, la Gran Bretagna. E infatti, per You Me at Six, quintetto di Weybridge, Surrey, più che altro famosa in quanto residenza negli anni Sessanta di John Lennon, la formula vincente è stata proprio questa: canzoni rock veloci, con ritornelli a uncino. Lo si può sentire anche nel loro ultimo cd, il sesto, dopo aver raggiunto i primi posti in classifica con il singolo Lived a lie.Stasera arrivano per l'unica data italiana al Santeria Social Club. «Sarà l'occasione per presentare tutto il meglio dai nostri dischi, il pubblico italiano per noi è ancora una novità», raccontano.Il segreto delle vostre canzoni? «Non abbiamo un metodo particolare. Ogni volta proviamo e riproviamo sino a quando a quando sentiamo che la musica ha qualcosa di speciale. Ci piace pensare che il suono giusto sia quello con grandi cori, fatti per la gente che vuole divertirsi».Avete che come supporter al tour europeo dei 30 Seconds to Mars. Ci fosse la possibilità di scegliere un paio di musicisti anche del passato con cui suonare, chi direste? «Senza alcun dubbio, Jimi Hendrix e John Lennon. Per noi sono come muse ispiratrici».(M.Lev.)riproduzione riservata ®