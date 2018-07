Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il sogno Olimpiadi in un dossier. Il progetto del Comune vede coinvolta tutta la città, da Piazza Duomo immaginata come Medals Plaza per le cerimonie di premiazione, all'ex Scalo di Porta Romana, in pole position per ospitare il villaggio olimpico degli atleti data anche la strategica vicinanza con l'aeroporto di Linate.E poi quattro fan zone, aree cioè dedicate a tifosi, con maxischermi e spazi: piazza Gae Aulenti, Tre Torri a Citylife, la Darsena e il Castello. A Milano le competizioni al coperto delle discipline sul ghiaccio come hockey, pattinaggio, curling divise tra il nuovo Palalido, l'ex Palasharp, passando per il Forum d'Assago e per il progetto per il nuovo palazzetto: il Pala Giulia. Questo sarebbe un polo sportivo multifunzionale da 18 mila posti da realizzare in zona Rogoredo-Santa Giulia, non distante quindi dal villaggio olimpico, e unica struttura a essere realizzata ex novo ma non per le Olimpiadi, visto che il progetto è già nel piano di sviluppo del quartiere. E, ancora, sarebbero coinvolti alcuni padiglioni della vecchia fiera in zona Portello. Ovviamente non tutte le gare saranno a Milano: coinvolte anche la Valtellina e la Svizzera.L'assessora allo Sport Roberta Guaineri nei giorni scorsi presentando il dossier ha ribadito che la candidatura sarà quasi a impatto zero consumo del suolo, visto che appunto l'unico palazzetto sarebbe quello di Santa Giulia.I Giochi costeranno circa trecento milioni di euro di investimenti per le infrastrutture olimpiche, mentre i costi per le opere temporanee sono stimati per un miliardo; il contribuito del Cio sarà invece di 400 milioni di euro. Secondo la Bocconi l'impatto diretto e indiretto sull'economia di Milano e della Lombardia sarà di cinque miliardi. (E.Stra.)