Il sogno di Migliozzi e Paratore: una medaglia all'ultima buca

L'Italia sogna di andare in buca a Tokyo 2020. E' ormai conto alla rovescia infatti per l'Italgolf, che comincerà il suo cammino olimpico domani notte con il primo giro della gara maschile. Una disciplina, quella del golf, tornata a essere a cinque cerchi a Rio 2016 dopo 112 anni di assenza. E l'Italia proverà a ben figurare, soprattutto in campo maschile, dove sul green scenderanno Guido Migliozzi e Renato Paratore. Il 24enne di Vicenza, miglior azzurro nel world ranking (72esimo), quest'anno ha chiuso con un bellissimo quarto posto lo US Open, dopo che nel 2019 aveva trovato due successi da rookie nello European Tour. E non nasconde le sue speranze: E' un'esperienza nuova per me, non vedo l'ora di iniziare. Voglio fare una gran gara, andare a medaglia sarebbe incredibile ma è il mio obiettivo. Ho avuto dei buoni risultati, ma un'Olimpiade è sempre qualcosa di particolare. Sarà un'esperienza magica. Anche perché oltre al green spera di incontrare i suoi idoli: Non ho mai conosciuto Fognini e Djokovic, spero sia l'occasione giusta. Il romano Paratore invece arriva dopo il forfait del n.1 Francesco Molinari, mentre 4 anni fa sfiorò di poco la convocazione: Mi dispiace per Francesco, l'Olimpiade è un evento a cui tutti vogliono partecipare ha spiegato l'azzurro prima di partire per Tokyo -. La chiamata è arrivata all'ultimo e non potevo dire di no. Era uno dei miei obiettivi. Il sogno è quello di vincere una medaglia, scenderò in campo per questo, come uno dei miei idoli, Federica Pellegrini. Sarà una gara lunga e ci saremo anche noi italiani a combattere per qualcosa d'importante.



