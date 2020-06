IL SOGNO DEL PALLEGGIATORE

Massimo Sarti

«Spero di poter proseguire la tradizione dei grandi palleggiatori a Milano, in quanto a risultati, esperienza e affetto della gente. Magari con un modello di gioco tutto mio. Devo continuare a lavorare, l'età è dalla mia parte». Riccardo Sbertoli ha appena compiuto 22 anni. Con il rinnovo biennale annunciato nei giorni scorsi, l'Allianz Powervolley ha affidato alle mani e alla regia del ragazzo cresciuto nel Volley Segrate l'ambizione di restare al vertice della pallavolo italiana. Una bella responsabilità, anche alla luce di alcuni dei registi che negli ultimi 40 anni si sono succeduti all'ombra della Madonnina. Pupo Dall'Olio ed Alessandro Lazzeroni negli anni 80 (entrambi argento iridato con l'Italia nel 1978), i fenomeni statunitensi Dusty Dvorak e Jeff Stork negli anni 90 durante l'era Berlusconi (Milano due volte vincitrice del Mondiale per club), Nikola Grbic nei primi anni 2000 (finale scudetto persa contro Treviso nel 2001) e il biennio 2006-08 di Dragan Travica. «Tutta gente che ha vinto scudetti in carriera, che ha conquistato ori ai Giochi Olimpici. Hanno fatto cose che spero un giorno di poter fare anche io».

In un momento di scarsa visibilità per la pallavolo, fermata da tempo a causa del Covid-19, il rinnovo di Sbertoli ha fatto mediaticamente parlare per il trailer ispirato alla serie tv di Netflix La casa di carta. Nel video il palleggiatore milanese si toglie l'iconica maschera con i baffi all'insù, svelandosi alla città attonita. Se però volesse in questi giorni fare un vero allenamento, dovrebbe tenere, da protocollo, la mascherina: «Impensabile fare così un 6 contro 6 con la palla: correre, saltare, battere, murare con la mascherina. Da giocatore dico che è impossibile, speriamo che queste misure si possano allentare quando dovremo preparare davvero la nuova stagione».

Nell'attesa, per Sbertoli. ci sono gli esami della facoltà di Economia in Bicocca da superare. Testa sui libri per dimenticare il «tasto dolente del rinvio dei Giochi Olimpici di Tokyo. Erano il mio sogno ed avevo buone possibilità di realizzarlo, visto come stava andando per me il campionato. Ma sarà un'ulteriore sfida per il prossimo. Non mi tiro indietro».

