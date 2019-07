Il sindaco Sala: «Arriva il mini rimpasto»

Lo ha promesso e lo ribadisce: rimpasto in giunta. Ieri il sindaco Giuseppe Sala è tornato sui cambi di poltrone in giunta necessari dato che l'assessore al Welfare, Pierfrancesco Majorino è ormai ex, avendo conquistato un posto da eurodeputato a Bruxelles. Il suo diventa posto vacante e potrebbe determinare una serie di spostamenti a catena. «Non sarà un grande rimpasto: saranno cambiamenti molto limitati. Anche perché non è detto che questo risolva tutte le necessità», ha spiegato Sala. «Interverremo rapidamente in questi giorni, ma non vi aspettate grandi cambiamenti», ha aggiunto. Anche perché «non si capisce se si andrà a votare, cosa per me ancora possibile, quindi con una possibile ulteriore destabilizzazione della giunta». Si fanno i nomi di Rabaiotti dalla Casa ai Trasporti e di Granelli da quest'ultimo al Welfare. Ma tutto ancora sospeso.

Mercoledì 3 Luglio 2019, 05:01

