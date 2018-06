Il sindaco riconosce 9 bimbi arcobaleno

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Affreschi antichi e gonfalone nella Sala Giunta del Comune, ma i veri colori a occupare la scena ieri erano quelli arcobaleno. Il sindaco Giuseppe Sala ha firmato gli atti di nascita, di riconoscimento e di annotazione di nove bambini figli di quattro coppie gay donne. Alcuni di loro sono nati da pochi giorni, come Teresa ed Eric Manfredi, altri da pochi mesi, come Zeno, Edda e Teo, altri ancora aspettavano questo momento da anni, come Giorgio, Antonio, Raffaele, Margherita, che hanno rispettivamente 12, 9, 12 e 16 anni. Milano segue Torino e altre città che hanno già compiuto questo simbolico passo. «Il mio è un sentimento di gioia ha spiegato Sala Questo non vuole essere un giorno di polemica. Siamo un'amministrazione pro tempore, ma non lo è lo spirito di questa città». E puntualizza: «Siamo ben consci di dare un messaggio politico e sociale: ho visto un governo fiero di definirsi populista. Io sono fiero di rappresentare questo modo di essere. Andremo avanti, ministro Fontana o meno». Ora ci sono in attesa papà, e qui l'iter potrebbe essere più complesso: «Attendiamo indicazioni da Roma sennò procederemo». Dopo la firma mamme, figli e sindaco hanno brindato. «Esistevamo anche prima, ma adesso anche per le istituzioni ci siamo - ha commentato Maria Silvia Fiengo, una delle madri - Il gesto di Sala ha ribadito che non bisogna stare zitti e andare avanti. Siamo sotto gli occhi di tutti e siamo tanti».(F.Cos.)