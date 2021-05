Il sesso come lo vedono le donne

Ferro Cosentini

Un blocchetto di appunti fitto di storie, tic, lamenti, gag e anche qualche scomoda denuncia. Si ride (molto) ma si riflette anche in ApPuntiG, lo spettacolo in cartellone oggi e domani al Teatro Carcano, scritto e interpretato da un poker di donne speciali: le tre attrici Lucia Vasini, Alessandra Faiella e Rita Pelusio e la giornalista Livia Grossi.

Tutto parte da una caverna, anzi la Caverna, quella di Platone ma, prima di volare alto, si sappia che si volerà anche basso, nel senso di bassoventre. Insomma, si ride e si riflette sulla sessualità femminile, vista dalle donne. «Nulla di veterofemminista, piuttosto di neofemminista specifica Alessandra Faiella, pura attrice teatrale ma anche volto comico noto in tv grazie a programmi come Pippo Chennedy Show, Mai dire domenica e Zelig non attacchiamo gli uomini, anche perché vittime di luoghi comuni siamo entrambi». Nella Caverna di cui sopra, così simile all'organo sessuale femminile, il maschio si muove un po' alla cieca, ma anche le protagoniste dello spettacolo, tra monologhi e dialoghi, si aggirano alla ricerca del Punto G. Chissà poi qual è. «Noi attrici ci divertiamo in situazioni surreali prosegue Faiella un esempio? Rita Pelusio si cimenterà nel ruolo di una di quelle bambole sessuali robotiche futuristiche che offrono tutto all'uomo, anche la parola. A Livia invece, in quanto giornalista, spetta il contrappunto dei reportage, delle statistiche e anche della denuncia. Insomma, lei è l'occhio obiettivo».

Sul palco, costumi selezionati e pochi oggetti, nessuna scenografia: «Ci bastano le storie, e poter tornare in scena e rivedere il pubblico in sala conclude l'attrice milanese La mia città, ne sono certa, ritornerà con entusiasmo a teatro. Noi attori ci riprendiamo tutti i possibili spazi, a poco a poco. Lo facciamo con questo spettacolo: per ora abbiamo un'altra data a Palermo e una a Pordenone».

