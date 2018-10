Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il servo Gerolamo si sostituisce al vecchio avaro Geronte in fin di vita in modo da far redigere un testamento più equo, favorevole al giovane nipote Ottavio che in questo modo potrà coronare il suo amore con l'incantevole Isabella. Intreccio minimal, come vuole la tradizione, a servizio della meraviglia artigianale delle marionette della compagnia Carlo Colla & Figli che ripesca dal suo prezioso repertorio la commedia Gerolamo falso testamentario, dove protagonista è l'omonima, milanesissima maschera che, per l'occasione, torna nel teatro che porta il suo nome. La sala di piazza Beccaria inaugura stasera la stagione (fino al 7 ottobre) con questo spettacolo a cui si aggiungono, per completare in delizia la serata, le Danze di carattere, frammenti da un altro gioiello della compagnia, Excelsior, andato in scena per al prima volta alla Scala nel 1881. (O.Bat.)