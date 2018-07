Il Sassuolo ne fa 7, tris di Boateng Udinese ok

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Fine della telenovela portiere in casa Sampdoria: i blucerchiati hanno ufficializzato l'arrivo dalla Juventus (prestito con diritto di riscatto e controriscatto) dell'italo-indonesiano Emil Audero, reduce da un gran torneo di B con il Venezia di Pippo Inzaghi. Abbandonata così la pista Jandrei, estremo difensore brasiliano rimasto impigliato nelle incertezze della Chapecoense.Prevista invece per oggi la firma di Andrea Petagna su un contratto quinquennale con la Spal. L'ex milanista lascia così l'Atalanta, dove in avanti è arrivato Duvan Zapata e dove a centrocampo è vicino, dal Chelsea, il croato Mario Pasalic (altro ex rossonero): superata dalla Dea la concorrenza della Fiorentina. I viola restano vigili su Domenico Berardi. Che intanto ha realizzato una rete nel 7-0 del Sassuolo, alla prima uscita stagionale nel ritiro di Vipiteno contro la Selezione Wipptal. Subito in evidenza Kevin Prince Boateng, autore di una tripletta. Tra le amichevoli giocate ieri, il Genoa ha perso in extremis 3-2 a Neustift (Austria) contro lo Zenit San Pietroburgo: rete decisiva dei russi all'89'. L'Udinese ha vinto 2-0 (doppietta di Lasagna) in casa degli sloveni dell'ND Gorica, in attesa dell'attaccante esterno argentino Ignacio Pussetto, il cui trasferimento in Friuli è stato annunciato dall'Huracan.