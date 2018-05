Il Sassuolo ha però vinto le ultime due a San Siro

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Dopo il pienone di Inter-Juve, ancora grande pubblico a San Siro per il match con il Sassuolo, che i nerazzurri non potranno fallire per arrivare almeno a portata di tiro della Lazio nel successivo spareggio Champions dell'Olimpico. Sabato sera sono attesi 70mila spettatori al Meazza, e non sarebbe la prima volta in stagione per match non di cartello. Il Sassuolo arriverà a San Siro già aritmeticamente salvo dopo l'ultimo successo sulla Samp. Ma attenzione sempre alla squadra neroverde, impostasi a Milano negli ultimi due confronti con l'Inter. Il 10 gennaio 2016 un rigore di Berardi in pieno recupero fu l'inizio della fine della corsa in testa della squadra di Mancini. Lo scorso 14 maggio una doppietta di Iemmello stroncò (inutile poi la rete di Eder per l'1-2 finale) l'Inter appena tornata a Vecchi dopo l'esonero di Pioli.Comprese le sfide a Reggio Emilia, il Sassuolo ha vinto 5 delle ultime 6 partite, sino alla zampata di Falcinelli dell'andata. Unica parentesi felice per l'Inter, lo 0-1 del 18 dicembre 2016 firmato da Candreva. Sabato vietato fallire.