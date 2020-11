Il Salone del Mobile slitta a settembre

La sessantesima edizione del Salone del Mobile rimandata a settembre 2021. Uno slittamento che è una messa in sicurezza. Il salone si svolgerà dal 5 al 10 settembre, e non nel classico periodo di aprile. Lo ha annunciato «con sollievo» Claudio Luti, presidente, che quest'anno è stato prima rinviato e poi annullato per il coronavirus. «È la data più in sicurezza possibile, anche per il vaccino. Ringrazio Fiera Milano che ha trovato il modo di metterci in un calendario affollato - ha aggiunto -. Deve essere una settimana indimenticabile, speciale, un momento di rilancio per le nostre imprese, Milano e l'Italia».

«Il Salone sarà l'emblema da cui ripartirà l'Italia». Ne è convinto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.



