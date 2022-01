«La cosa più giusta è che Djokovic giochi agli Australian Open, dal momento che la giustizia ha parlato» ordinando il suo rilascio dal centro di detenzione dove era alloggiato al suo arrivo nel Paese. È il parere del campione spagnolo di tennis Rafa Nadal, grande rivale del campione serbo, che solo qualche giorno prima aveva dichiarato che il collega avrebbe dovuto comunque rispettare le regole e tornare in Europa.

«Anche se su certe cose posso essere d'accordo o meno con Djokovic - aggiunge alla radio spagnola Onda Cero - la giustizia ha parlato e credo che è la cosa più giusta per Nivak», il numero 1 del mondo, che vuole entrare in Australia ma non è vaccinato contro il Covid e che ha scatenato un vero e proprio caso politico. Del resto, Nadal è insieme a Djokovic (e a Federer che in Australia non ci sarà) il giocatore di tennis che ha vinto di più nella storia dei Grande Slam, con 20 tornei, proprio come il serbo. Se Djokovic potrà giocare a Melbourne si prospetta una clamorosa sfida tra i due avversari e rivali di sempre, visto che proprio Nadal ieri ha dimostrato di essere in forma, vincendo il torneo Atp Tour, sempre a Melbourne. (M.Lob.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA