Il ritorno sarà con il grande concerto gratuito in piazza Duomo di settembre, ma la musica della Scala riparte. L'orchestra del Piermarini torna in grande stile, facendosi in otto: otto ensemble, infatti, si esibiranno dal 26 al 28 giugno in otto cortili (da quello della Statale a quello del rifugio per senzatetto Casa Jannacci) per un totale di 24 concerti gratuiti. Le prenotazioni saranno possibili da oggi sul sito creato appositamente openfilarmonica.it, dove sono consultabili tutte le sedi e i programmi di questa Ouverture. È il nome scelto per l'iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione della Scala con il partner Unicredit e lo sponsor Allianz.

Una vera apertura quindi dopo il lockdown per invadere di musica Milano: dal chiostro della Certosa di Garegnano alla casa degli Atellani, in corso Magenta, non lontano da Santa Maria delle Grazie, sede del Cenacolo, passando per il Chiostro delle Umiliate, il Mare Culturale Urbano, il Chiostro dei Salesiani di via Copernico e Villa Litta Modigliani. I concerti si svolgeranno in contemporanea alle 19,30, uno a sera trasmesso in diretta streaming sui social della Filarmonica. «Milano vuole tornare a respirare aria di cultura: la Filarmonica della Scala risponde a questa esigenza» ha commentato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Giugno 2020, 05:01

