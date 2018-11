Il ritorno morbido dei Morcheeba

Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Francesca ConidiSimbolo degli anni Novanta, i Morcheeba oggi propongono echi di quella musica nel loro concerto di questa sera all'Alcatraz.Lo spettacolo è incentrato sul nuovo e nono album Blaze Away, uscito dopo 5 anni di pausa, chiaro ritorno al sound dell'epoca d'oro della band. La storica formazione londinese, ovvero la cantante Skye Edwards e il polistrumentista Ross Godfrey, rivisita in chiave attuale il sound che li ha resi famosi. Nelle dieci canzoni in scaletta confluiscono rimandi al blues anni 50, al dub-reggae degli anni 70, per passare poi ai suoni dell'electropop anni 80 e del rock psichedelico, fino all'hip-hop e al trip-hop degli anni 90. Nel loro ritorno alle origini, molte collaborazioni illustri. Dal rapper inglese Roots Manuva a Benjamin Biolay, fino a Kurt Wagner dei Lambchop.I Morcheeba (letteralmente più Marijuana nello slang inglese) sono celebri anche per il loro stile raffinato e per la loro vicinanza, sempre viva e costante, con il mondo della moda. La cantante Skye Edwards disegna, cuce e adatta gli abiti che indossa sul palco durante gli show, prediligendo sempre look in sintonia con gli album realizzati. Per Blaze Away, ad esempio, insieme a Ross Godfrey - anche lui attentissimo all'immagine ma più orientato su uno stile sportivo - optano per un monocromatico a contrasto, minimale, che enfatizzi l'impatto visivo mentre in passato erano più affini alle tendenze degli anni 70, più colorate e fantasiose.