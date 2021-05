Il ritorno di Frida Kahlo tra reale e virtuale

Frida Kahlo. Il caos dentro ha riaperto al pubblico alla Fabbrica della Vapore, prorogata sino al 25 luglio. Nello spazio di Chinatown un percorso che mescola video a testimonianze della grande artista messicana, esplorandone la dimensione artistica, umana, spirituale. Un'occasione per entrare in maniera virtuale negli ambienti (ma ci sono anche mobili e suppellettili veri) dove la pittrice visse, per capire, attraverso i suoi scritti e la riproduzione delle sue opere, la sua poetica e il fondamentale rapporto con Diego Rivera. E per vivere, attraverso abiti, gioielli e oggetti, la sua quotidianità e la cultura popolare tanto cari all'artista. Interessante la sezione, curata da Alejandra Matiz, direttrice della Fondazione Leo Matiz di Bogotà, con i ritratti fotografici di Frida nella sua quotidianità.

Via Procaccini 4. Dalle 9.30 alle 19.30. Biglietti 15 euro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA