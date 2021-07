IL RITORNO DEI GIGANTI

Alessio Agnelli

Big Rom: «Vacanze finite, è ora di tornare a casa». Ovviamente l'Inter e la Pinetina, domicilio calcistico del gigante belga e sede del ritiro dei campioni d'Italia, già al lavoro da 15 giorni. Da oggi sui campi di Appiano ci sarà anche Romelu Lukaku, il re della Milano nerazzurra, di ritorno con un carico di 64 reti e 16 assist negli ultimi due anni con Conte e pronto a garantire stessi numeri e impegno anche a Simone Inzaghi.

Ieri, dai Caraibi, le ultime foto del belga a bordo piscina. Poi il volo verso Milano, con sbarco in serata. E da oggi il ritorno a casa, con tampone rapido all'arrivo, seguito da test atletici individuali in mattinata e dai primi passi in gruppo, nel pomeriggio. «Se si può dire che Lukaku è incedibile? Da parte nostra sì, assolutamente sì - ha sottolineato Beppe Marotta -. Romelu è un elemento importante in questa scacchiera a disposizione di Simone Inzaghi». E, di conseguenza, imprescindibile anche per il nuovo progetto del piacentino. Con Lukaku di rientro pure Vecino, Sanchez, Perisic e Vidal. Per tutti stesso iter di ingresso del belga, ma diversa centralità nei piani di Simone Inzaghi.

Se Vecino e Sanchez sembrano destinati a restare, discorso differente per Perisic (al vaglio una risoluzione di contratto per il croato, 5 milioni netti d'ingaggio) e, soprattutto, per Vidal (6 netti), anche lui di ritorno a casa, come Lukaku, ma con poche chances di restarci. Per il Guerriero probabile risoluzione e buonuscita. Proprio come per Nainggolan, ancora distante (2 milioni di richiesta, 1,2 di offerta massima) nella trattativa con Suning per la sua. Per il Ninja, destinazione Cagliari, da svincolato, insieme a uno fra Pinamonti e Agoumé, in prestito con diritto di riscatto, come Dalbert, già in Sardegna.

A fare il percorso inverso Nahitan Nandez, con la stessa formula, previo accordo fra club, che ancora manca, sull'entità (2-3 milioni per l'Inter, 9-10 per il Cagliari) del prestito.

Intanto, contro la Pergolettese, serie C, vittoria per 8-0: doppiette per Satriano, Pinamonti e Darmian, a segno anche Gagliardini e Nunziatini. Da Marotta, invece, un consiglio per la riapertura degli stadi al 50%: «Togliere il metro di distanziamento tra un posto e l'altro, perché, così facendo, la capienza verrebbe ulteriormente ridotta al 25-30%, con danno economico per i club. Noi abbiamo già dovuto registrare 120 milioni di mancati introiti negli ultimi due anni». Amen.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Luglio 2021, 05:01

