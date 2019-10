Il Ritorno a Reims al Teatro Studio è l'evento teatrale di questo ottobre. I motivi sono parecchi. Il regista, prima di tutto, il tedesco Thomas Ostermeier, fuoriclasse della scena europea, per la prima volta prodotto dal Piccolo Teatro Studio che ha fatto suo un ambizioso progetto transnazionale. E poi il tema, di incandescente attualità politica, ma non solo. A ispirare lo spettacolo è infatti l'omonimo saggio autobiografico del filosofo e sociologo francese Didier Eribon che, a partire dalla sua vicenda personale, articola un'acuta riflessione sulla crisi della sinistra in Europa. Figlio della provincia operaia fuggito a Parigi per studiare, per vent'anni Eribon ha interrotto ogni rapporto con la famiglia. La morte del padre lo riporta a casa mettendolo di fronte alla sua rimozione, di figlio e di intellettuale engagé che ha fatto carriera, si è battuto per i diritti gay ma ha cancellato le sue radici proletarie come la peggiore delle vergogne. «Il grande pregio del saggio di Eribon spiega Ostermeier è quello di approcciare il fenomeno dall'unica prospettiva percorribile. Non biasima gli elettori di estrema destra, ma riflette sul perché chi votava a sinistra ha abbracciato un'ideologia opposta. Sovrapponendo il dato autobiografico all'analisi sociologica, Eribon si interroga sulla responsabilità di una sinistra che si è lasciato indietro gli ultimi dandoli in pasto al populismo della destra». Questione complessa, che Ostermeier dipana con la complicità di Sonia Bergamasco, Rosario Lisma e il rapper di origini nigeriana Tommy Kuti, un'attrice, un regista e un tecnico del suono impegnati nel commento sonoro di un documentario su Eribon. Un dispositivo teatrale multiplo teso sul filo di un'Europa in cerca di una nuova identità.(O.Bat.)

Giovedì 10 Ottobre 2019, 05:01

