Il ritmo disco è a fin di bene

Claudio Burdi

Albertino, Benny Benassi e Bob Sinclar (foto). Tre superstar della console di fama mondiale, insieme per fare del bene. Stasera all'Hollywood il trio di osannati deejay si esibirà alla console in una lunga maratona a colpi di tracce di grande musica dance, a sostegno dei giovani tetraplegici seguiti dall'associazione Amici di Sean.

Un party benefico a cui partecipare per godere della performance unica che vede i tre amici dj per la prima volta insieme, consci che grazia alla loro performance si potranno finanziare le attività dell'associazione fondata da Sean Hadfeld, tetraplegico dopo un incidente stradale, che oggi aiuta a coprire le spese mediche di altri giovani come lui. Tutti in pista quindi per apprezzare ancor di più le selezioni di Albertino, fresco nuovo direttore di radio m2o. O di Benny Benassi, producer italiano star della dance internazionale. O di Bob Sinclar, grande dj francese protagonista di tanti tormentoni come il celebre Far l'amore con la nostra Raffaella Carrà.

