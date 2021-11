Il risultatista Allegri ritrova Sarri l'ex vincente mai amato dal Club

Timothy Ormezzano

Non c'eravamo tanto amati. La Juventus sabato farà visita alla Lazio, in una sfida tra opposti che non si attraggono. Da una parte Allegri, il risultatista, l'uomo in giacca e cravatta, il teorico del corto muso. Nelle ultime sei giornate di Serie A i bianconeri non hanno mai segnato più di un gol: non succedeva dal lontano 2008-09, quando in panchina c'era Ranieri. Dall'altra parte l'ex bianconero Sarri, ora alla guida della Lazio, il giochista, l'uomo in tuta che ha fatto a pugni con il cosiddetto stile-Juve. Il Comandante e la Signora non si sono mai presi. Colpa dei suoi trascorsi al Napoli. Colpa anche di quella che a detta di Sarri era una squadra inallenabile: non aveva tutti i torti, vedendo le difficoltà incontrate da Pirlo e Allegri. A proposito, la Juve del Conte Max ha addirittura 14 punti in meno di quella di Sarri, con 6 gol in più al passivo e 4 in meno all'attivo. Facile immaginare la voglia di rivalsa dell'ex tecnico anche di Napoli e Chelsea, ripensando pure a quello scudetto che, Sarri dixit, era dato per scontato, anche all'interno del club: così lo abbiamo vinto senza festeggiarlo, ognuno a cena per conto suo, ma nello sport la vittoria non è mai scontata. Se ne è accorto l'anno successivo Pirlo, che ha ottenuto sul fotofinish un quarto posto che invece è stato festeggiato, come ha poi sottolineato lo stesso Sarri. Che, oltre a Immobile, rischia di non avere nemmeno Pedro, mentre Allegri oggi saprà se Dybala potrà recuperare almeno per la panchina. Intanto Raiola riaccende le speranze di un Pogback, un ritorno di Pogba in bianconero: Sognare è gratis. Poi vediamo se questi si realizzano. Per trasformare il sogno in realtà serve un ingaggio da almeno 12 milioni annui più ricche commissioni per Raiola. Probabilmente troppi, per una Juve costretta a tirare la cinghia.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Novembre 2021, 05:01

