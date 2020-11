Il Ristori per i lombardi: 167 milioni

Un Ristori sul piano regionale, destinato a «commercianti al dettaglio, lavoratori nella filiera degli eventi, dei trasporti, del turismo, dello sport, degli intrattenimenti e dei servizi alla persona»: ammonta a 167 milioni di euro il pacchetto di indennizzi per categorie, imprese, professionisti e lavoratori autonomi approvato dalla giunta regionale della Lombardia. Le misure sono state presentate ieri pomeriggio a Palazzo Pirelli da Fontana.

«Abbiamo costruito un impianto di interventi organici per persone, famiglie e imprese» ha detto il governatore. «Nella definizione dei ristori abbiamo seguito la duplice logica di integrazione e complementarietà degli ultimi interventi del Governo, con l'unico fine di non lasciare nessuno indietro» ha sottolineato.

Le domande, da presentare online, sono previste per le microimprese dal 23-27 novembre (con pagamento del dovuto entro il 31 dicembre); per le partite Iva individuali dall'11-15 gennaio (con pagamento entro il 24 gennaio).



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Novembre 2020, 05:01

