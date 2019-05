Il riscatto passa da uno scatto fotografico. È quello che hanno fatto i fotografi senza fissa dimora della Onlus Ri-scatti, in mostra fino al 1° settembre alle Gallerie d'Italia. 13 Storie dalla Strada. Fotografi senza fissa dimora, a curata da Dalia Gallico, mette in mostra 52 immagini scelte tra 9800 realizzati in un anno, fotografando 13 progetti scelti fra i 1500 che Fondazione Cariplo porta avanti ogni anno. Fedele, Dario, Massimo Francesco, Antonio, Massimo Ettore, Paulos, Aquil, Salvatore, Traorè, Nyang, Fulvio, Amath hanno compiuto un viaggio dalla periferia al centro di Milano. «La fotografia mi ha costretto a cercare le cose belle che ho intorno» racconta Dario che sogna una casa, una famiglia e alla città chiede solo che gli restituisca un po' di tranquillità. «Questa mostra ha il grande merito di aver portato gli ultimi al centro, riservando loro il palcoscenico che di solito si lascia ai grandi fotografi. Foto bellissime perché chi le ha scattate ha usato quel pertugio di luce per risalire dal baratro, e poi lo ha trasformato in uno scatto, anzi in un riscatto», ha detto il presidente di Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti.

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

