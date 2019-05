Il Riesame: «Tatarella resta in cella»

L'ex consigliere comunale di Forza Italia Pietro Tatarella, appena trombato alle Europee, deve rimanere in carcere. Il tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dall'indagato, coinvolto nella maxi inchiesta della Dda milanese.

In particolare, il Riesame ha confermato l'impianto accusatorio dei pm Silvia Bonardi, Luigi Furno e Adriano Scudieri, coordinati dall'aggiunto Alessandra Dolci, per il politico di Forza Italia, accusato di associazione per delinquere, corruzione e finanziamento illecito nella maxi indagine con al centro un sistema di mazzette, appalti e nomine pilotate e finanziamenti illeciti guidato, secondo i magistrati, dal burattinaio Nino Caianiello, il plenipotenziario di Forza Italia a Varese. Un'inchiesta che vede oltre 100 indagati, tra cui anche Lara Comi, accusata di finanziamento illecito e corruzione.

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

