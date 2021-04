Il rider in bici consegna lo scippatore

Ha assistito in diretta a uno scippo e con la sua bici si è buttato all'inseguimento del ladro, lo ha placcato e consegnato alla poli«ia. Protagonista un rider nigeriano di 37 anni, che martedì sera stava facendo il suo giro di consegne per una compagnia di delivery. Alle 20,30, mentre attraversava piazza Tricolore, ha notato una ragazza che inveiva correndo dietro a un giovane.

La vittima, 22 anni, aveva appena subito lo scippo del cellulare, in viale Premuda: è stata sorpresa alle spalle mentre parlava al telefonino da uno scippatore che glielo ha strappato di mano ed è fuggito. La ragazza è corsa dietro allo scippatore, gridando: l'inseguimento si è protratto lungo via Raiberti e viale Majno. All'angolo con piazza Tricolore è entrato in scena il rider. Capito al volo quello che stava succedendo, ha inseguito il ladro con la bicicletta e in via Vivaio è riuscito a bloccarlo. In aiuto della ragazza sono intervenuti anche due passanti e tre motociclisti, che alla fine hanno circondato lo scippatore impedendogli di fuggire fino all'arrivo della polizia: si tratta di un marocchino di 27 anni, finito in manette per furto con strappo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Aprile 2021, 05:01

