il ricordo

Venticinque anni fa in via Palestro un'autobomba esplose provocando la morte di cinque persone e devastando il Pac (Padiglione d'arte contemporanea). Oggi milano ricorda la strage mafiosa con una serie di iniazitive. a giornata di venerdì 27 luglio. La città renderà omaggio alle vittime questa mattina con la deposizione delle corone davanti al museo del sindaco Giuseppe Sala e delle istituzioni. Al Pac ci sarà una mostra che raccoglie testimonianze inedite, fotografie e ricordi di chi al Padiglione d'Arte Contemporanea in quegli anni lavorava, inaugurata dal sindaco. La commemorazione continuerà in serata, con letture, musiche e testimonianze di persone che quella notte rimasero ferite. Alle 23 e 15 il suono della sirena inviterà tutti a un momento di raccoglimento, nell'attimo preciso in cui l'auto imbottita di tritolo esplose, esattamente davanti al museo.