IL RETTORE FRANZINI

Via libera al trasferimento (nel 2024) delle facoltà scientifiche della Statale a Expo. Lo ha confermato il rettore Elio Franzini nella relazione per l'apertura dell'anno accademico. Un'università che avrà uno sviluppo tripolare visto che oltre alla sede nel centro, la seconda nel nuovo distretto chiamato Mind, resta sempre «un luogo storico» come Città Studi, da preservare. «Abbiamo sedi storiche da restaurare, un polo scientifico da costruire - ha detto Franzini -, ma anche da preservare e rilanciare Città Studi in cui nel 1924 siamo nati e che deve presentare un volto rinnovato e nuove missioni ancora».Il trasferimento non trova d'accordo molti docenti e studenti, anche se Franzini sottolinea che «l'università è una palestra di opinioni diverse, ma che si possono comporre in un dialogo, perché non ci possiamo spaccare se ci sono dei dissidi». L'università conta 63mila gli iscritti, 133 corsi di laurea di cui 20 in inglese.