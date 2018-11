IL RESTYLING

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un'area per il posteggio dei bus granturismo, con spazi attrezzati per l'accoglienza e le informazioni per i turisti. E poi una riqualificazione dei terminal, con l'abbattimento di barriere architettoniche, nuovi ascensori per migliorare i collegamenti, più decoro e sicurezza per le aree di transito e per i negozi. Si rinnovano due importanti stazioni della metropolitana: quelle di Lampugnano e di San Donato, punti strategici di interscambio per le migliaia di persone che, ogni giorno, arrivano in città dall'hinterland.I lavori, cominciati nelle scorse settimane, servono a realizzare una nuova area terminal a San Donato che avrà anche un ascensore che, dal piano strada di via Marignano, dove arrivano i bus turistici, permetterà di arrivare più comodamente al mezzanino della metropolitana, la linea Gialla. Sia a San Donato che a Lampugnano è in corso anche la riqualificazione delle sale d'attesa e della biglietteria. A San Donato si lavora anche all'esterno della stazione, con la realizzazione di due rotatoie in via Impastato e nuovi percorsi pedonali illuminati. Tutta l'area sarà videosorvegliata e coperta dal wi-fi.