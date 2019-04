Trovare una sistemazione a Milano durante la Design Week? Roba da ricchi. Secondo l'indagine del Centro studi Abitare, società che si occupa dell'intermediazione immobiliare, in questo periodo gli affitti crescono in media del +350% rispetto a una qualunque settimana di un altro periodo dell'anno, con punte addirittura del +536% in via Spartaco, che passa da un canone medio settimanale di 550 a uno di 3.500 euro. Ma, nonostante i prezzi siano aumentati anche rispetto allo scorso anno (+23,2%), il livello di occupazione degli appartamenti in affitto raggiunge l'85% dell'offerta totale.

La zona più cara? Quest'anno è Garibaldi-Porta Volta, che supra (di poco) anche Brera: occorrono in media ben 4800 euro per potersi assicurare un'abitazione per una settimana con 4 posti letto nella sempre più ricercata area di corso Garibaldi e delle vie limitrofe sino a piazza XXV Aprile e corso Como. Ma la differenza più elevata tra il canone di affitto durante la Design Week e quello del resto dell'anno si registra nella zona di Porta Romana: si pagano in media 3100 euro a settimana, ovvero +450% rispetto a qualsiasi altra settimana.

