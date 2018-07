Il Real pensa a Cavani per il dopo CR7

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - «Un ritorno di Cavani al Napoli? Mai a 58 milioni di euro», aveva detto nei giorni scorsi il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis. Una cifra che non scalfisce invece il numero uno del Real Madrid Florentino Perez, che ancora deve confezionare il colpo o i colpi del dopo Cristiano Ronaldo. Il Matador, secondo le ultime indiscrezioni giunte dalla Spagna, starebbe scalando verso l'alto le preferenze del club blanco. Dopo Cavani, toccherebbe ad Eden Hazard: un matrimonio che il belga del Chelsea ed Real vogliono celebrare con forza, con buona pace di Maurizio Sarri.Tornando al Napoli, bagno di folla ieri allo store di Dimaro per Arek Milik, voglioso di trasformarsi nel colpo del Napoli, liberandosi dalla sfortuna che lo ha perseguitato nelle sue prime due stagioni azzurre. La Lazio, a inizio settimana prossima, riaccoglierà al lavoro Sergej Milinkovic-Savic, uomo mercato sinora blindato dai biancocelesti.Intanto ieri Ciro Immobile è andato a segno (gran gol dalla distanza) nel 3-0 amichevole di Auronzo di Cadore sulla Triestina, tra la rete iniziale di Minala e quella conclusiva di Lulic. Nel giorno in cui la società Chievo ha salvato la A, la squadra di Lorenzo D'Anna ha battuto 1-0 il Cittadella grazie a Giaccherini. Con lo stesso punteggio la Sampdoria (che riabbraccerà nelle prossime ore il centrocampista Pedro Obiang, dal West Ham) ha regolato il Padova con sigillo di Capezzi. Di nuovo Boateng decisivo, infine, nell'1-0 del Sassuolo sul SudTirol.riproduzione riservata ®